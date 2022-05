I nuovi casi di coronavirus in Italia sono 38.507 e i morti registrati 115 secondo il bollettino del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 39.317, le vittime 130. Sono 265.647 i tamponi per rilevare il Covid, effettuati in Italia in 24 ore, con un tasso di positività del 14,5%.

Tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva da Covid. Secondo i dati pubblicati dal ministero della Salute, si attestano oggi a quota 341 (sette in più rispetto a ieri, con 44 nuovi ingressi). In calo i ricoveri in area medica che sono 7.907 in totale, 251 in meno rispetto a ieri. Sono 1.007.863 le persone attualmente positive a Sars Cov 2, 10.820 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.993.813 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.091. I dimessi e i guariti sono 15.820.859, con un incremento di 49.734 rispetto a ieri.