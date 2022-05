Francesco Chiofalo, reduce dall’esperienza a La Pupa e il secchione, si è lasciato andare a un lungo sfogo via Instagram. “Lenticchio”, il soprannome con cui è conosciuto al grande pubblico, è stato vittima di una truffa: “Sto a vedè i sorci verdi, sono stato un co***ne”.

Dopo aver ricevuto una chiamata da quella che pensava essere la sua banca, il suo conto è stato totalmente prosciugato: “Vengo contattato da un numero, che era quello della mia banca, lo stesso con cui vengo contattato da anni. Il tizio mi dice che stavano tentando di hackerare il mio conto e dovevo sbrigarmi, perché me lo potevano bloccare da un momento all’altro. Mi dice che mi avrebbe mandato una mail con un link. Mi è arrivata la mail dal loro indirizzo di sempre e io mi sono fidato. Ho cliccato sul link, inserito un codice che mi aveva detto. Sono stato uno scemo. Dopo qualche secondo mi spunta un messaggio che erano stati prelevati dal conto 10.000 euro. Appena l’ho detto al tizio, mi ha attaccato il telefono in faccia”. Un’amara sorpresa per Chiofalo, che, raccomandando ai followers di stare attenti, ammette di essere stato ingenuo: “Sono convinto che non li recupererò mai più quei soldi. Praticamente il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia. Non potete capire quanto mi rode”.