Suite d’altri tempi, servizi impeccabili e riti inossidabili. C’è chi vivrà i festeggiamenti del Giubileo di Platino di Elisabetta II come un semplice turista col panino nello zaino e chi invece si concederà un viaggio da re con tutti i confort immaginabili in un hotel extra lusso. Tra le offerte pensate per accogliere i viaggiatori più danarosi che vorranno assistere alle celebrazioni per i 70 anni di regno della Sovrana, le compagnie di viaggio e gli alberghi di Londra hanno messo sul piatto anche proposte non certo alla portata di tutti i portafogli, eppure già a rischio sold out. Come raccontano in queste ore diversi tabloid, tra cui il Sunday Times e il Daily Mail, che hanno scovato tra gli altri il pacchetto Platinum Jubilee del Corinthia a Whitehall Place: per vivere una vera “esperienza reale” nel lussuoso cinque stelle a pochi passi da Trafalgar Square e dal Palazzo di Whitehall, occorre sborsare circa 56mila euro a coppia per due notti.

Il programma include un po’ di tutto e va detto che il target di riferimento pare essere stato centrato se è vero ciò che rivela il portavoce dell’hotel, ovvero che sono già arrivate diverse richieste da parte di facoltosi clienti provenienti da Stati Uniti e Medio Oriente. Per questo, ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari, dalla Rolls Royce Phantom che preleverà gli ospiti direttamente sulla pista dell’aeroporto al maggiordomo che servirà i cocktail sul balcone della propria camera. Balcone da cui sarà possibile gustarsi da una visuale privilegiata la Trooping the Colour, la parata militare in onore della Regina, che si concluderà con la Royal Family al gran completo (o quasi, visto che il balletto sulla presenza assenza di Harry e Meghan continua) affacciata da Buckingham Palace. Ma non è tutto, perché il pacchetto Platinum Jubilee include visite esclusive alla città, trattamenti speciali nella spa dell’albergo e ancora “esperienze” enogastronomiche uniche, con i menù ideati dallo chef britannico stellato Tom Kerridge (tra i suoi clienti vip ci sono anche Madonna e Richard Branson). Il tutto annaffiato da tè Canton appositamente miscelato per l’occasione e flûte di Champagne Krug vintage. Più regale di così, non si può.