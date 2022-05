Il lavoro di tanti volontari che in questo momento si trovano in una Ucraina devastata dalla guerra riguarda anche gli animali. I britannici Tim Locks e Jonathan Weaving hanno portato in salvo due leoni, Simba e Mir, dall’est Ucraina. Con un furgone, i due sono riusciti a spostare gli animali in Romania: attualmente si trovano in uno zoo municipale. Si tratta, però, di una situazione temporanea, perché Simba e Mir stanno per essere trasferiti nella grande riserva Simbonga Game Reserve and Sanctuary, in Sudafrica, gestita dal gruppo no-profit Warriors of Wildlife, che si occuperà dei documenti e di fornire i fondi per il lungo viaggio. Organizzare lo spostamento dei due leoni non è un’impresa semplice: oltre ai costi (il volo avrà un prezzo di 18.000 dollari), c’è da considerare il benessere degli animali. Per garantire a Simba e Mir un viaggio sereno, verranno sedati e fatti volare in condizioni di oscuramento e riscaldamento. Le fatiche saranno ripagate dalla vita felice che andranno a fare: in Sudafrica, infatti, potranno contare su un ampio spazio, circa 2500 metri quadrati, dove potranno finalmente correre senza il pericolo della guerra.