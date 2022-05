Giornata di festeggiamenti ieri, 8 maggio, per Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. La coppia ha riunito amici e parenti per un evento importante: la prima comunione della loro figlia Maria. Sui social mamma Carmen ha condiviso per lei parole d’amore: “Auguri amore. Che tu sia sempre nella grazia del Signore”. Non è mancato il divertimento. La Russo ha postato un momento gioioso del party in cui, insieme al marito, si è scatenata nel Tuca Tuca, il ballo “trasgressivo” reso famoso da Raffaella Carrà in coppia proprio con Enzo Paolo Turchi (Canzonissima, nel 1971). Tanti i commenti degli amici famosi, tra i quali quelli di Jo Squillo, Eva Grimaldi, Patrizia Pellegrino e Valeria Marini, presente alla festa: “Maria love you! Ieri è stata una giornata stellare e sono felice di essere stata con voi”.

