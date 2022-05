Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti hanno lasciato la città di Gyor: la showgirl sarà ricoverata a Roma nella clinica privata di Villa Parioli. I due sono rimasti coinvolti in un brutto incidente automobilistico .Ora Caroletti, con un post su Instagram, spiega che la moglie è volata nella Capitale con aereo-ambulanza. E a Novella 2000 specifica: “Dovrà essere sottoposta a diverse operazioni, ma è conscia che dopo starà meglio. Eva è la mia vita, non la lascerò mai sola: starò con lei a Villa Parioli”. Previste altre tre settimane di ricovero per Henger.