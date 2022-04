Jennifer Lopez, Ben Affleck e la clausola “hot” nel contratto prematrimoniale. Sta facendo il giro del mondo la notizia della “regolamentazione” della vita intima messa nero su bianco dalla coppia prima delle attesissime nozze. Nonostante al momento si tratti solo di un’indiscrezione rilanciata da Esquire assolutamente non confermata dai diretti interessati, il dibattito è quanto mai aperto visto l’allure sensuale del tema in questione: sembra infatti che la 53enne JLo avrebbe chiesto e ottenuto di specificare nell’accordo prematrimoniale l’obbligo di fare sesso almeno quattro volte a settimana con il futuro marito 49enne. Stravaganze piccanti da star o passione irrefrenabile? Niente di tutto questo. Alla base ci sarebbe infatti una precisa strategia: la popstar confida così di poter quantomeno arginare i rischi di tradimento, mantenendo vivo il rapporto di coppia ed evitando che il compagno vada in cerca di appagamento altrove.

D’altra parte, Jennifer Lopez e Ben Affleck sono alla loro seconda relazione: i due sono già fidanzati fra il 2002 e il 2004 e avrebbero dovuto sposarsi anche in quell’occasione, ma a quanto pare fra i motivi della rottura ci fu proprio un’altra richiesta della superstar, cioè quella di ottenere 5 milioni di dollari di risarcimento nel caso in cui Affleck l’avesse tradita. E, considerando i trascorsi da Casanova dell’attore, i rischi all’epoca erano molto alti. Non solo: JLo è reduce da un altro matrimonio saltato all’ultimo minuto, quello con l’ex fidanzato Alex Rodriguez: anche in quel caso a separare i due sono state proprio le scappatelle di lui con altre donne. Ecco quindi che alla luce di tutto ciò la clausola “hot” voluta dalla Lopez assume un astuto significato: prevenire è meglio che curare e il sesso è un’ottima arma a doppio taglio.