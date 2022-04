Padre e figlio, di 45 e 11 anni, francesi residenti a Parigi, sono morti in un incidente avvenuto questa notte poco dopo l’una sull’autostrada A21 Piacenza-Torino, nel tratto compreso tra i caselli di Casteggio (Pavia) e Voghera (Pavia) lungo la carreggiata diretta al capoluogo piemontese. Oltre alle due vittime, si sono registrati altri 8 feriti (tra i quali anche la moglie e gli altri due figli della coppia), trasportati in ambulanza all’ospedale di Voghera (Pavia) e al Policlinico San Matteo di Pavia: le loro condizioni non sembrano preoccupanti.

Secondo una prima ricostruzione (la dinamica è in fase di accertamento da parte della polizia stradale), l’auto sulla quale viaggiava la famiglia francese è stata tamponata da una vettura. In seguito all’urto, particolarmente violento, il figlio di 11 anni è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Il 45enne è subito sceso per cercare di soccorrerlo, ma è stato travolto da una terza vettura che nel frattempo stava percorrendo la stessa carreggiata. Per il padre e il figlio purtroppo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Il tratto dell’A21 dove è avvenuto l’incidente è rimasto chiuso per il tempo necessario a soccorrere i feriti ed a consentire ai vigili del fuoco di rimuovere i mezzi incidentati. In mattinata la circolazione è ripresa regolarmente.