I vigili del fuoco scaricano camion pieni di sabbia e fango per spegnere l’incendio divampato in un’enorme discarica, dopo che il fumo denso ha soffocato Nuova Delhi, in India, insolitamente calda per la stagione. Si tratta del quarto rogo, in meno di un mese, in una discarica della capitale indiana, dove un’ondata di caldo persistente ha aggiunto ulteriori disagi al clima primaverile caldo e secco.