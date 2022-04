Sta facendo letteralmente impazzire il web la foto di Arisa insieme a Rocco Siffredi a Milano. È stata la stessa cantante abruzzese a pubblicare lo scatto sul suo profilo Instagram nella serata di venerdì 22 aprile: nessun commento, solo una serie di 5 foto con loro due che si divertono a fare le smorfie. Un post alquanto ambiguo che, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dai due nei mesi scorsi, sta scatenando ipotesi e commenti circa il motivo del loro incontro. Tutto è iniziato infatti quando Arisa era ancora impegnata nell’esperienza di Ballando con le Stelle e in un’intervista aveva aperto alla possibilità di dare una svolta erotica alla sua carriera. Parole che erano state subito accolte dal divo dell’hard con entusiasmo: “Arisa è sexy a livelli surreali, darei tutto per fare un film porno con lei. Se vuole sono qui”.

Ma non è tutto. Interrogata ancora sul tema da Serena Bortone in una puntata di Oggi è un altro giorno, Arisa aveva sottolineato: “Se dovessero propormi un soft-porn ci penserei. Se la mia professione dovesse prendere una strada più erotica e sensuale, non avrei nessun problema. Non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro”, aveva detto. Subito i fan si erano scatenati, sognando già una possibile collaborazione tra lei e Rocco Siffredi: ora queste foto insieme. Coincidenza o c’è qualcosa che bolle in pentola? Non resta che attendere (con ansia) gli sviluppi.