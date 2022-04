Colpo di scena nella puntata dell’Isola dei Famosi di venerdì 22 aprile. Nicolas Vaporidis, uno dei naufraghi più chiacchierati di questa edizione del reality, ha parlato per la prima volta della sua fidanzata “segreta”. L’attore si è confidato con Ilary Blasi, squarciando il muro che ha eretto intorno alla sua vita privata, per garantire il massimo della privacy alla sua compagna. È stato lo stesso Vaporidis a toccare per primo l’argomento sull’Isola, prima di essere – inevitabilmente – incalzato sul tema dalla conduttrice: “Non ti chiedo il nome perchè so che ci tieni alla sua privacy ma io sono curiosa come una scimmia, almeno ci puoi dire perchè ti sei innamorato?”, gli ha chiesto Ilary Blasi.

“Mi fa sentire me stesso come nessuno ha mai fatto prima – ha spiegato Nicolas Vaporidis -. Io con lei sono io. Tendiamo a dare alle persone che amiamo una parte di noi, ciò che loro vorrebbero. Invece con lei io sono sempre stato io dal primo giorno. Parlo con lei come parlo con i miei amici, con la mia famiglia. L’ho conosciuta forse nel momento più complicato e ha accettato tutto col sorriso. Questa cosa mi ha fatto innamorare. Stiamo insieme da pochi mesi. Non ho ancora un metro di giudizio ma il buongiorno si vede dal mattino. Se non ne parlo è perché voglio proteggerla. Non è abituata al nostro circo. Voglio tenerla per me”. Parole cariche di sentimento e di emozione, a cui la padrona di casa ha replicato con la consueta ironia: “Nicolas ma è bionda o mora?”, gli ha detto. Al che lui, ridendo, ha confermato: “Bionda”.