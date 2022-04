L’attore di Hollywood Johnny Depp è stato criticato per il suo uso di droghe e alcol, dopo l’ammissione al banco dei testimoni per il terzo giorno del processo per diffamazione contro la sua ex moglie, Amber Heard. “Non credo di essere l’unico essere umano che abbia mai preso a pugni una porta o rotto qualcosa in un incontro interno con me stesso. Non penso di essere l’unico in quel modo”. Incalzato nell’interrogatorio dalle domande di Ben Rottenborn, avvocato e rappresentante legale della sua ex moglie, l’attore ha parlato del rapporto con gli stupefacenti. “Le droghe sono sempre state una medicina per me, un agente paralizzante. Se ho detto demoni, è per intorpidire il dolore residuo che porto dietro dalla mia giovinezza. Una volta ho dato a Marilyn Manson una pillola in modo che smettesse di parlare così tanto”.