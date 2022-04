“Inguardabile”. Con la schiettezza che lo contraddistingue, Elon Musk ha bollato così Netflix. L’occasione per esprimere il suo giudizio sulla nota piattaforma di streaming è arrivata con la notizia del crollo in Borsa del titolo in seguito al calo di abbonamenti al servizio, il primo in dieci anni. Il visionario imprenditore, fondatore di Tesla e Space X, ha infatti ricondiviso su Twitter un post con l’annuncio delle perdite, commentando lapidario: “Il virus della mente sveglia sta rendendo Netflix inguardabile“. Attenzione, il “virus” a cui si riferisce non ha nulla a che vedere con la pandemia di Covid né tantomeno con l’ambito sanitario: si tratta piuttosto di una formula usata nello slang americano per indicare tutte quelle ideologie che si riassumono sotto al “politicamente corretto”.

Letteralmente, infatti, Elon Musk scrive “The woke mind virus is making Netflix unwatchable“: quel “woke mind” è un termine che ha assunto un significato politico negli anni ’60, con i movimenti per i diritti civili, e si è così radicalizzato come uno dei cardini attorno a cui si polarizza il dibattito ideologico degli Stati Uniti. E così, nel corso degli anni, dall’iniziale idea del “risveglio delle coscienze” si è arrivati ad intenderlo come “mente sveglia, aperta”: i liberali lo associano a battaglie come quella contro il razzismo dei Black Lives Matter o quella del Me Too; ma da qui si è finiti per associarlo anche alla deriva estremista di queste idee, che sfocia nella cancel culture. Ecco quindi che è in quest’accezione che è da intendersi l’uso da parte di Musk: a suo dire, Netflix sarebbe degenerata in un eccesso di politicamente corretto che sta rendendo i suoi contenuti “inguardabili”.