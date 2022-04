Lutto nel mondo del cinema. È morta a 77 anni l’attrice Catherine Spaak. La conduttrice e cantante si è spenta in una clinica di Roma dopo una lunga malattia. A febbraio del 2020 era stata colpita da un’emorragia cerebrale.

La sua fama esplode in Italia negli anni Sessanta e Settanta grazie a diverse pellicole come “Il sorpasso” e “La voglia matta“. Nata in una famiglia belga, Spaak si fa conoscere, sempre nei primi anni ’60, anche come cantante: la Dischi Ricordi le offre un contratto e vengono pubblicati i suoi primi 45 giri, tra cui “Mi fai paura” e la celebre “L’esercito del surf”, brano noto anche con il titolo “Noi siamo i giovani”.

Nel piccolo schermo viene ricordata, ancora oggi, per la sua eleganza e raffinatezza. Per tre edizioni è la conduttrice di Forum, dal 1985 al 1988. Poi un altro successo quello di Harem, più di 15 edizioni di programma in onda su Rai3: nel talk la padrona di casa ospitava a turno tre donne famose, discutendo con loro di temi intimi o attuali in un’atmosfera di complicità.