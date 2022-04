È morto nella notte a Parigi l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, aveva 79 anni. Professore emerito di SciencesPo, di cui aveva creato il dipartimento di Economia, era anche docente alla Luiss di Roma e membro del Center for Capitalism and Society delle Columbia University. I suoi lavori scientifici hanno riguardato soprattutto le teorie legate a inflazione, economie aperte, politiche macroeconomiche e disoccupazione.

Keynesiano, attento osservatore dell’attualità economica, politica e sociale, fondatore e a lungo direttore dell’Osservatorio francese delle congiunture economiche, aveva diretto con i Nobel Joseph Stiglitz e Amartya Sen la Commissione per le performance economiche e il progresso sociale, che nel settembre 2009 aveva proposto nuovi indicatori più adatti del Pil per determinare il livello di benessere delle popolazioni. Fitoussi conosceva e amava l’Italia, del periodo trascorso a Firenze, all’Istituto di Studi Europei di Fiesole, diceva che era stato “uno dei più belli della sua vita”.

Feroce critico della rigidità nell’economia monetaria e nelle politiche di bilancio, l’economista – nato a La Goulette il 19 agosto 1942 – recentemente nei suoi studi si era concentrato anche sui rapporti che riguardano democrazia e sviluppo economico. È stato sempre un convinto sostenitore di misure espansive concependole come il motore per la crescita e come strumento anti-disuguaglianze.

Nel corso della sua vita ha ricevuto diversi riconoscimenti, fra cui la Presidenza Onoraria della Facoltà di Economia di Strasburgo, la laurea Honoris Causa dall’Università di Buenos Aires, e in Francia le onorificenze di Cavaliere dell’Ordine Nazionale del Merito e Cavaliere della Legione d’Onore. Tra i ruoli ricoperti in Italia, dove è spesso stato ospite di talk show e coinvolto nell’organizzazione del Festival dell’economia di Trento, Fitoussi ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Telecom Italia e del consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo.

In un’intervista al Fatto Quotidiano, lo scorso 21 marzo, aveva detto che a fare le spese della guerra saranno “gruppi sociali sempre più vasti” a causa dell’aumento dei prezzi di energia, materie prime e beni di consumo. “L’inflazione subirà un brusco innalzamento – aveva spiegato ad Antonello Caporale – La quota sempre più ampia di consumatori e lavoratori che non ce la faranno diverrà predominante negli equilibri sociali“. La “speculazione”, aveva avvertito, “farà il resto e la bolla della pace sociale scoppierà”.

Fitoussi aveva quindi nuovamente invitato a una “grande politica ridistributiva”: “Una massa finanziaria – aveva detto al Fatto Quotidiano – deve bagnare le parti basse della società, deve inondare i campi ora aridi del bisogno assoluto”. In altre parole, bisogna “spostare dai ricchi ai poveri” per fronteggiare gli scenari economici innescati dall’invasione russa dell’Ucraina e le conseguenze sanzioni imposte dal mondo occidente a Mosca.