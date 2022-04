Una nuova giovane fiamma per il cuore di Al Pacino. Lo giura Page Six che ha pubblicato un articolo dove accoppia l’81enne star di Serpico e Il Padrino con la 28enne Noor Alfallah. Insomma 53 anni di differenza. Addirittura Al è più anziano del papà della ragazza, di ricca famiglia di origine kuwaitiana. Pacino e Alfallah sono stati fotografati insieme questa settimana a una cena per celebrare una nuova mostra d’arte a New York del pittore Julian Schnabel, lì presente assieme ad un altro attore, Jason Momoa. Page Six scrive: “Alfallah ha già frequentato Mick Jagger, 78 anni, il miliardario e filantropo Nicolas Berggruen, 60 anni, ed è stata anche vista a Los Angeles in compagnia del 91enne Clint Eastwood, che lei ha insistito fosse solo un amico di famiglia”. Sempre dal sito statunitense ecco la “fonte” anonima che sottolinea: “Pacino e Noor hanno iniziato a vedersi durante la pandemia. Lei esce per lo più con uomini anziani molto ricchi. Sta con Al da un po’ di tempo e vanno molto d’accordo. La differenza di età non sembra essere un problema, anche se lui è più grande di suo padre”. Pacino, tra l’altro, è uno dei rari esempi hollywoodiani a non aver mai voluto convolare a nozze con le numerose fidanzate avute. La primissima sembra essere stata Tuesday Weld, poi Jill Clayburgh, Marthe Keller, Kathleen Quinlan e Lyndall Hobb. Si ricordano anche i flirt con Diane Keaton, conosciuta sul set de Il Padrino negli anni settanta, e Penelope Ann Miller, conosciuta negli anni novanta sul set di Carlito’s way. E ancora, Pacino ha tre figli avuti da due fidanzate differenti: Julie Marie nata nel 1989, avuta con un’insegnante di recitazione Jan Tarrant; Anton James e Olivia Rose nati nel 2001 dalla lunga relazione avuta con l’attrice Beverly D’Angelo tra il 1996 e il 2003.