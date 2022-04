Il celebre body builder Cedric McMillan è morto. Aveva 44 anni ed ha avuto infarto, rivelatosi fatale, mentre si allenava sul tapis roulant. McMillan era un atleta di livello mondiale, ed è stato istruttore dell’esercito americano a Fort Jackson, Carolina del Sud, per diversi anni. I siti del settore, Generation Iron e RxMuscle hanno commentato la morte dell’atleta ricordando la sua forte personalità e il suo fare solare e ironico. “Era un atleta davvero eccezionale e uno dei più divertenti che abbia mai calcato il palco, sarà ricordato per la sua generosità verso i suoi fan. Ha dedicato il suo tempo e le sue energie alla consapevolezza di essere un’icona del bodybuilding”, hanno scritto. “Cedric era un eroe americano, orgoglioso di essere americano e di servire il suo paese nelle nostre forze armate. Non dimenticheremo mai il suo servizio al nostro Paese”. Anche il collega bodybuilder Kai Green ha reso omaggio a McMillan su Instagram: “Sento con dolore la notizia della tua improvvisa partenza da questa dimensione all’altra. Cedric era un padre, un amico, un concorrente, un uomo in divisa, un uomo dai tanti cappelli che sapeva sempre come far ridere gli altri e far sentire tutti intorno a lui come una famiglia”. McMillan ha vinto l’Arnold Classic nel 2017 e ha concluso al sesto posto nell’Arnold Classic Columbus nel 2020. A novembre 2021, aveva affermato di soffrire di problemi cardiaci e respiratori probabilmente causati da COVID-19, anche se si era vaccinato. Per questo era da qualche mese che si stava allenando gradualmente per tornare in forma come nei periodi migliori. Recentemente si era detto ottimista sul ritorno in scena nell’ambito competitivo.