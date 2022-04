Aurora Ramazzotti attraverso le stories documenta la sua vita, tra impegni di lavoro e attività quotidiane. Anche nella giornata di martedì, 12 aprile, ha voluto condividere la sua giornata, partendo da un pranzo un po’ troppo rivelatore. A scatenare i commenti dei fan è stato un top verde indossato senza reggiseno in una story (ora scaduta). I capezzoli in bella vista hanno destato grande curiosità tra i followers, ma Aurora sceglie la carta dell’ironia, scrivendo: “Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza”. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti continua postando la foto del suo gatto: “Guardate, anche Kida! È normale in natura”. Alla sua simpatica risposta ai danni dei bacchettoni, Aurora non fa mancare il fidanzato: “Mi ero dimenticata, anche i maschi hanno i capezzoli. Amore, per la scienza, fai vedere”, gli dice. La ragazza chiude l’argomento con un post accompagnato dalla didascalia: “Free the nipple” (libera il capezzolo, ndr).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Quella del non vergognarsi dei capezzoli è una battaglia portata avanti da tante celebrities, come Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin, che, oltre a presentarsi sul palco a seno nudo, sfida su Instagram le censure.