Cecilia Rodriguez sui social ha rivelato di essere stata di nuovo vittima di un furto. Preoccupati dalla sua assenza su Instagram, i fan hanno chiesto alla sorella di Belen se fosse tutto ok. Lei ha risposto con una story postata mentre si dirigeva all’Isola dei Famosi per sostenere il padre e il fratello Jeremias, naufraghi in Honduras: “Ci sono, non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere le cose brutte, ma mi hanno rubato… ecco. Non c’è niente da dire”.

Cecilia non si è soffermata sui dettagli, ma potrebbe trattarsi di un furto avvenuto nella nuova casa, dove presto si trasferirà con il fidanzato Ignazio Moser. Poco prima di entrare in studio, ha poi aggiunto: “Non mi è successa una cosa carina, non mi faceva piacere condividerla, anche se poi l’ho fatto. Sono accadute delle cose veramente brutte“. Silenzio anche da parte di Moser che, lo scorso febbraio, sempre sui social, aveva rivelato che dei ladri si erano introdotti in casa.