Jovanotti ospite a Domenica In si è davvero concesso tanto, regalando una lunga intervista, momenti cantati, lacrime e sorrisi. Lo abbiamo raccontato qui. Tutto molto bene, non fosse che il cantante, appena entrato in studio, ha detto di non aver mai incontrato Mara Venier. E “la zia” lo ha subito smentito con un filmato. I commentatori social, attentissimi, hanno cominciato a scrivere “ahia, la zia mara non gliel’ha fatta passare liscia“. Ma qualche minuto dopo, la verità: “Devo confessarti che nemmeno io ricordavo di averti incontrato, è stato un autore a dirmelo”.