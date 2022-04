Tomaso Trussardi, ieri, 6 aprile, si è preso una rivincita su Eros Ramazzotti, “colpevole” di aver dato troppe attenzioni all’ex Michelle Hunziker appena dopo la rottura con il rampollo della casa di moda italiana. Durante una serata di beneficenza nel giorno del suo compleanno, Trussardi ha postato una story in compagnia di Marica Pellegrinelli, ex moglie di Ramazzotti. “L’è mia Er“, scrive. Una frecciata in piena regola, forse in risposta al bacio sulle labbra che il cantante ha dato alla Hunziker durante una puntata del suo show, Michelle Impossibile. La Pellegrinelli ha, poi, ripostato la story, aggiungendo in bergamasco: “Ma del bù?” (“Ma davvero?”, ndr). Non sembra essere ancora tornato il sereno sul rapporto tra Trussardi e Michelle Hunziker. Se, in occasione del compleanno di lei, Trussardi le aveva pubblicamente fatto gli auguri su Instagram, ieri, nel giorno della festa di lui, non sono apparsi messaggi da parte della conduttrice. Solo un like.