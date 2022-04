Un politico italiano che reputo sexy? “Ho conosciuto il grande Silvio Berlusconi, è un uomo non soltanto sexy, ma anche estremamente affascinante e intrigante. Ero una ragazzina quando lo incontrai: è una persona straordinaria e dolce”. A dirlo è Cristina D’Avena a Igor Righetti durante il suo intervento in diretta a ‘L’autostoppista‘ su Rai Isoradio. Neanche a dirlo, la “confessione” della cantante ha fatto il giro del web in poche ore, scatenando l’ironia e i commenti dei social.

