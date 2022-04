La polizia di Washington, negli Stati Uniti, ha trovato cinque feti nascosti nel congelatore a casa di un’attivista anti-aborto, la 28enne Lauren Handy. La scoperta è avvenuta dopo che alle autorità è arrivata una segnalazione anonima, che li avvisava della presenza di “materiale potenzialmente a rischio biologico” in una casa a Sud-Est di Washington. Secondo quanto riferiscono i media locali, la donna è rimasta seduta fuori dalla sua abitazione mentre la polizia era all’interno con dei refrigeratori, nei quali ha trasportato i feti per gli esami necessari. L’accusa per Lauren Handy è di cospirazione contro i diritti e violazione della legge sulla libertà di accesso alle cliniche: la 28enne fa infatti parte di un gruppo di nove persone che mercoledì hanno bloccato l’accesso ad una clinica dove si effettuavano interruzioni di gravidanza. Ora dovrà chiarire come mai teneva nel congelatore cinque feti.