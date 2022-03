Flavio Briatore si è sottoposto ad un intervento chirurgico. A rivelarlo è stato lo stesso imprenditore via Instagram, oggi 30 marzo. “Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia (tenorrafia, in realtà, ndr) del tendine di Achille“, ha esordito Briatore. Poi ha raccontato: “Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso“. Infine ha concluso: “Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”.

“La tenorrafia è una particolare tipologia di intervento chirurgico che consiste nella sutura di due parti del tendine che risultano essere recise per via di un qualsiasi evento di natura traumatica o di una rottura spontanea su base infiammatoria o degenerativa”, riporta il sito del CCTM (Centro Chirurgia Traumatologia Mano) di Roma.