“La violenza in ogni sua forma è velenosa e distruttiva”. Inizia così il post di scuse a Chris Rock pubblicato da Will Smith ieri 28 marzo sui propri canali social. Il fatto è ormai noto a tutti: durante la cerimonia degli Oscar 2022, l’attore hollywoodiano ha rifilato un ceffone al comico che aveva fatto una battuta infelice sulla moglie, affetta da alopecia. “Il mio comportamento durante l’ultima notte degli Academy Awards è stato inaccettabile e senza scuse – ha continuato Smith -. Scherzi a mie spese fanno parte del lavoro, ma uno scherzo sullo stato di salute di Jada (Pinkett Smith, la moglie, ndr) è stato troppo da sopportare e ho reagito emotivamente”.

Poi, rivolgendosi direttamente al cabarettista: “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ero fuori di me e ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che guardano in tutto il mondo”. Infine il neo-premio Oscar ha concluso: “Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia di King Richard (il film per il quale è stato premiato, ndr). Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi. Ci sto lavorando”.