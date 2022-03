“Questa è la stagione della guarigione. E io sono qui per questo”. È il messaggio dell’attrice Jada Pinkett affidato a Instagram dopo lo schiaffo che il marito Will Smith – poi premiato con l’Oscar come migliore attore – ha dato al comico americano Chris Rock durante la Notte degli Oscar a Los Angeles. Oggi l’attore – che rischia di essere sanzionato dall’Academy – si è scusato con Rock. Smith ha perso il controllo dopo una inelegante battuta sulla moglie e le sue condizioni di salute. L’attrice, affetta da alopecia, è praticamente calva.

“La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento è stato inaccettabile e imperdonabile – ha scritto Smith -. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era, per me, troppo da sopportare e ho reagito emotivamente”. “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris”, ha proseguito Smith. “Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza”.

La polizia di Los Angeles ha detto domenica di essere a conoscenza dell’incidente ma che non sta portando avanti un’indagine perché al momento Chris Rock non ha sporto alcuna denuncia. Ma intanto alcuni membri dell’accademia, come lo scrittore-produttore Marshall Herskovitz, hanno chiesto di intraprendere un’azione disciplinare contro Smith. “Ha disonorato la nostra intera comunità stasera”, ha scritto Herskovitz su Twitter. La famosa attrice Whoopi Goldberg, membro del consiglio di amministrazione dell’Academy, ha detto lunedì su ‘The View’: “Non gli toglieremo quell’Oscar ma ci saranno delle conseguenze, ne sono certa”.