Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock. Probabilmente in molti ricorderanno gli Oscar 2022 principalmente per questo episodio, che tanto sta facendo discutere. Diverse le reazioni del pubblico, anche di quello presente al Dolby Theatre di Hollywood. Una, in particolar modo, sta facendo il giro del web. Si tratta di quella di Nicole Kidman: occhi sgranati e bocca spalancata, se fosse una vignetta ci sarebbe scritto “Oh my God”. Lo scatto è stato ripreso da molti utenti, specialmente su Twitter qualcuno lo ha già ribattezzato come la miglior reazione del 2022. Qualcun altro invece ha ironizzato: “Ecco Nicole Kidman che paga il pieno al benzinaio” oppure: “Quando arriva l’estratto conto”.

La reazione di Nicole Kidman la reaction pic del 2022 semplicemente. La perfezione.#oscars #oscar2022 pic.twitter.com/SsVoJBUfRU — Malcontenta (@Malcontenta1) March 28, 2022

Nicole Kidman che paga il pieno al benzinaio#Oscar2022 pic.twitter.com/sPF2gxdqA8 — Chiara Schettini (@ChiaraSchettini) March 28, 2022