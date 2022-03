L’interrogativo riguarda il genero milionario di Vladimir Putin e la ricca stilista figlia del generale dei servizi segreti russi. Cosa fanno mentre infuria la guerra? Volano a Dubai per festeggiare nel lusso più sfrenato della celebre “Torre degli Arabi”, uno degli alberghi più lussuosi del mondo. E cantano al karaoke. Così è subito scandalo per la festa dei 40 anni di Kirill Shamalov, ex marito di Katerina Tikhonova, la seconda figlia del presidente russo, con la sua nuova compagna, l’imprenditrice star della moda Anastasia Zadorina, 33 anni. La notizia della festa esclusiva è rimbalzata sul canale Telegram VChK-OGPU, suscitando scalpore in Russia, dove la popolazione è in affanno per le sanzioni imposte al Paese, per il tasso di l’inflazione fuori controllo e per le restrizioni dovute alla guerra. Sulla piattaforma si parla di un party “solo per l’élite”, in totale segretezza, visti gli eventi attuali in Ucraina.

Secondo la stima di Forbes, Shamalov è il più giovane miliardario russo. È il figlio dell’azionista della Rossiya Bank Nikolai Shamalov, amico di lunga data di Putin. Dopo gli studi in giurisprudenza all’Università statale di San Pietroburgo è diventato vicepresidente della compagnia petrolchimica russa Sibur, a soli 26 anni. Nel 2014 ha acquistato una partecipazione in Sibur dal miliardario Gennady Timchenko, altro amico del presidente russo, bersaglio delle sanzioni statunitensi. In seguito ha venduto la maggior parte della sua partecipazione mantenendo però il 4 per cento di Sibur. Già bersaglio delle sanzioni da parte degli Stati Uniti nel 2018, oggi è colpito dalle sanzioni occidentali a seguito dell’invasione dell’Ucraina,

E Anastasia Zadorina? Chi è la giovane donna che si vede ballare e cantare al suo fianco? E’ la figlia del colonnello dell’Fsb (la Sicurezza Interna del suo Paese) Mikhail Shekin. Laureata a Mosca in relazioni internazionali con un master in politica estera e diplomazia della Russia (campo di addestramento per futuri alti diplomatici e spie), ha poi frequentato il corso di moda del l’Università statale di Mosca. Ora è una star del mondo della moda, con molte celebrities che vestono i suoi capi sia di haute couture sia di prêt-à-porter.

Basta guardare il sito del suo brand, AnastasA Zadorina, per vederla intervistata su Vogue Russia o Harper’s Bazar. Completi da crociera, abiti da sera con enormi fiori di sontuoso tessuto applicati sulla spalla, drappeggi e colori caramellati. E’ lei il nuovo nome del fashion russo. Dalla collezione d’esordio del 2011 al concorso “Russian Silhouette” ora è un vero boss al femminile che fa tendenza fra le vip. Ma un’immagine colpisce. E’ quella di una modella in mezzo agli atleti. Perché? Nel 2012 la stilista ha lanciato il marchio Zasport, che è il brand ufficiale della squadra olimpica russa. E non stupisce, vista l’origine paterna, che nelle prime ore della guerra sia stata anche autrice di alcune magliette di propaganda patriottica russa in cui si leggeva la scritta: “Topol non ha paura delle sanzioni”, riferendosi al missile balistico intercontinentale russo, chiamato appunto Topol.

Secondo quel che riporta il Daily Mirror, il rapporto sentimentale fra Anastasia e Kirill sarebbe nato poco dopo la fine della relazione con la seconda moglie, Zhanna Volkova. Che avrebbe affermato: “Kirill era sempre interessato a ragazze ricche, sicure di sé e senza problemi materiali”. Lui conta su un patrimonio che ha superato i 2 miliardi di dollari, spiega il Daily Mail. Prima per i legami che la famiglia Shamalov ha con il regime di Putin grazie al padre Nikolai, azionista della Banca Rossiya, che i funzionari dell’intelligence chiamato la “banca personale” per l’élite russa e che ora è stata colpita con sanzioni. Poi per le fortune accumulate dopo il matrimonio con la figlia del presidente. Un anno e mezzo dopo la loro cerimonia, a soli 26 anni, Shamalov è stato catapultato nella lista di Forbes fra le persone più ricche del mondo ed è stato annoverato, quindi, tra i più giovani miliardari russi.

Basta vedere quanto lusso alle nozze fra Kirill e Katerina per farsi un’idea. Nel febbraio 2013 si sono sposati con una cerimonia presso la stazione sciistica di Igora, incastonata tra le colline innevate che si trovano a un tiro di schioppo da San Pietroburgo. Tre giorni di nozze, con fotografie, che hanno infranto la riservatezza di Putin nel non rivelare mai i dettagli della sua vita familiare. Nessuna spesa risparmiata. Dalla tradizionale slitta russa trainata da cavalli bianchi all’intrattenimento con spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio, luci laser e un villaggio russo simulato con artisti e mostre culturali, secondo le voci.

Ma se i componenti della coppia hanno preso strade separate nel 2018 dopo che Shamalov avrebbe iniziato a frequentare la londinese Zhanna Volkova, ora il giovane magnate è di nuovo accompagnato. E festeggia il compleanno al largo della spiaggia Jumeirah, a pochi chilometri dal centro di Dubai, in un grattacielo simbolo. E’ quello dalla forma di vela, quello frequentato dagli sceicchi, che si erge su un’isola artificiale collegata alla terraferma da un ponte. E ci fa pensare che oggi la nuova meta del lusso post sanzioni sia proprio Dubai. Kirill e Zadorina sarebbero partiti per gli Emirati Arabi Uniti in compagnia di Zadorina poco meno di una settimana fa e secondo il canale Telegram VChK-OGPU la coppia di super ricchi attende la fine della guerra e di questi tempi difficili “riposandosi sulla spiaggia al mattino e divertendosi al karaoke la sera”.