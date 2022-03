“Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita. Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così il controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che sia inciampato mi addolora“. Così in un tweet Gabriele Muccino commenta l’episodio avvenuto nella notte degli Oscar, quando Will Smith (poi premiato con la statuetta come Miglior attore) ha aggredito il conduttore Chris Rock dopo una battuta su sua moglie, Jada Pinkett Smith.

Muccino conosce bene Smith: lo ha diretto in ‘La ricerca della felicità‘ e ‘Sette anime‘ e, alla vigilia della cerimonia, sui social faceva il tifo per lui visto l’Oscar “mancato” dell’attore nel suo film “La ricerca della felicità“. “Domani sera Will Smith vincerà l’Oscar che sfiorò per 15 voti con la nostra ricerca della felicità. Lui è sensazionale. Ci siamo scritti e se lo sente anche lui secondo me. Anche se non si può dire. Ma io vado contro la superstizione e domani so che godrò con lui!”, aveva scritto.