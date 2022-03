“Non sono stato benissimo“. Ha esordito così Giovanni Scialpi, meglio noto con il nome d’arte di Shalpy, nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Il cantante è stato ospite della trasmissione di Rai 1 e con Serena Bortone ha ripercorso la sua vita e la sua carriera, parlando anche dei momenti bui. In primis la depressione: “Io sono resiliente, sono un trasformatore di energia. Elaboro tutta la carica negativa e la butto fuori in carica positiva. Sono riuscito a superare il momento difficile dopo essermi accorto di essere senza difese, nudo. Quando sei completamente nudo, è bello se c’è qualcuno che ti comprende. Ho capito che dovevo riprendermi e andare avanti”, ha confidato Scialpy.

Nel corso della lunga intervista, ha parlato poi dei problemi economici che ha dovuto affrontare in passato: “Nel nostro mestiere capita. Io mi sono trovato completamente senza lavoro, ero impotente. Io ero pronto a fare il cameriere, lavoro che avevo già fatto da ragazzo”. Grazie all’aiuto di Sabrina Salerno, amica che gli è rimasta vicino in quel momento difficile, è riuscito a risollevarsi: “Sabrina Salerno mi ha aiutato e sostenuto con una fondazione americana. Grazie al crowdfunding mi ha aiutato a fare gli spot sui social per aiutarmi a finire il disco. Per me è stato il massimo. Vuol dire che mi vuole bene e io le voglio bene”. Infine, una riflessione sul suo rapporto con il successo: “Il successo l’ho vissuto anche con un po’ di paura. C’era questa ottusità dell’artista, che non ha memoria. Domani sarà un altro giorno e non ci si ricorda cos’è stato il giorno prima. Ogni tanto ripenso al passato perché lo ricordano gli altri. Sono felice di rivedermi”.