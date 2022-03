Samuel Carletti, 22 anni, è stato trovato morto nella sua auto poco dopo aver finito un allenamento in palestra. In base agli accertamenti il giovane appassionato di culturismo sarebbe mancato per cause naturali. Il pm di turno ha disposto l’autopsia. Per il medico legale, si tratterebbe di un infarto. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Sul caso indagano i carabinieri.

I media locali riferiscono che il ragazzo è stato trovato senza vita dal padre Corrado: l’auto era stata parcheggiata davanti casa – a Volpago del Montello (Treviso) – e aveva ancora il motore acceso: il 22enne era uscito poche ore prima per raggiungere la palestra dove si allenava ogni giorno, la Mc Fit di viale della Repubblica. Secondo quanto riportato da TrevisoToday, Carletti è stato ritrovato all’alba di ieri, con ancora il telefono in mano e un messaggio che non era partito.

Il 22enne ambiva a diventare un body builder e frequentava la palestra da 6 anni. Si era diplomato in una scuola tecnica ed era disoccupato. “Un terribile doppio fulmine a ciel sereno. Si parla di un infarto ma ora aspettiamo l’esito delle indagini” ha dichiarato il padre.