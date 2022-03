La precedente elezione era stata travolta dalla sospensione in via cautelare del nuovo statuto: secondo il Tribunale di Napoli, dall'assemblea del 2/3 agosto erano stati esclusi gli iscritti da meno di sei mesi in assenza di un regolamento apposito. Secondo il Movimento invece quell'atto esiste dal 2018 e in base a esso lo statuto è stato riapprovato lo scorso 11 marzo: per ripristinare la situazione pre-terremoto giudiziario manca solo l'elezione di Conte