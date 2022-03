Il 2 febbraio scorso Kylie Jenner e Travis Scott hanno dato il benvenuto a Wolf, il loro secondo bebè. Ma adesso, con una Instagram story, è arrivata una notizia inaspettata: non si chiamerà più Wolf (trad. lupo). “Per vostra informazione, il nome di nostro figlio non è più Wolf. Semplicemente non sentivamo che fosse il nome adatto a lui. Ve lo dico solo perché continuo a leggere ‘Wolf’ ovunque”, ha scritto l’imprenditrice e influencer seguita da 320 milioni (sì, avete letto bene) follower su Instagram.

L’annuncio è giunto in concomitanza con la pubblicazione di un video di Jenner dedicato ai mesi di gravidanza, in attesa della nascita del bambino di cui ancora non si conosce il nuovo nome. Il filmato, pubblicato su YouTube dall’imprenditrice solo 23 ore fa, ha raggiunto 12 milioni di visualizzazioni. La coppia ha già una figlia, Stormi, nata nel 2018 dopo un anno di relazione. Tra il 2019 e il 2020 Kylie e il rapper (che in molti ricorderanno per la recente e tragica vicenda legata al festival Astroworld) si sono allontanati. Adesso, invece, sono più innamorati che mai.