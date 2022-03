“Vladimir ferma questo incubo”. L’appello accorato contro la guerra in Ucraina rivolto al presidente russo è dell’attrice Maria Mashkova. Come ha riportato la CNN la 36enne star di molti film e serie russe di successo dopo aver visto il padre, Vladimir Mashov, parlare dal podio della parata organizzata dal presidente russo Putin domenica scorsa, ha avuto un moto di stizza. “È semplicemente incredibile quello che sta accadendo ora in Ucraina (…) il fatto che così tanti russi, incluso mio padre, credano che questa violenza sia in qualche modo giustificata, mi spezza il cuore”. La donna che vive da tempo negli Stati Uniti ha quindi rivolto un appello direttamente al presidente russo: “Fermi subito questo incubo”.