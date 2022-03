L’Atalanta affronterà il Lipsia nei quarti di finale di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato a Nyon. L’andata si giocherà il 7 aprile in Germania, il ritorno una settimana dopo al Gewiss Stadium. Per i bergamaschi è una sfida complicata, contro il club tedesco della stella Nkunku e dei soldi della Red Bull. Ma Gasperini può comunque sorridere: ha evitato il Barcellona (grande favorito per la vittoria finale), ha schivato anche i pericoli West Ham e Lione. L’altra notizia positiva per l’Atalanta arriva dall’accoppiamento dell’eventuale semifinale: in caso di passaggio del turno incontrerà la vincente di Braga-Glasgow Rangers in semifinale.

I quarti di Europa League:

Eintracht Francoforte-Barcellona

West Ham-Lione

Lipsia-Atalanta

Braga-Glasgow Rangers

In Champions League invece l’Italia è già spettatrice, dopo le eliminazioni di Inter e Juventus. Il sorteggio ha sancito che il big match dei quarti di finale sarà Chelsea–Real Madrid. Da una parte i Blues orfani di un proprietario e di fondi, dopo le sanzioni per l’invasione russa dell’Ucraina che hanno colpito Roman Abramovich: potrebbero dover arrivare in Spagna a bordo di un pullman. Dall’altra i Blancos di Ancelotti che hanno eliminato il Psg delle stelle: per molti ora sono loro i favoriti. L’altro grande incrocio è quello tra Pep Guardiola e Diego Simeone: Manchester City-Atletico Madrid. Per il Bayern Monaco e il Liverpool invece l’urna è stata clemente: incrociano rispettivamente Villarreal e Benfica. In semifinale la vincente tra Manchester City e Atletico affronterà la vincente tra Chelsea e Real Madrid, mentre la vincente tra Benfica e Liverpool se la vedrà con quella tra Villarreal e Bayern Monaco. Nella prima semifinale ci potrebbe essere un derby inglese oppure uno spagnolo e soprattutto un derby di Madrid. La squadra vincente della seconda semifinale giocherà invece la finale in casa.

I quarti di Champions League:

Chelsea-Real Madrid

Manchester City-Atletico Madrid

Villarreal-Bayern Monaco

Benfica-Liverpool