Fan, colleghi, giornalisti, politici e ancora personalità del mondo dello spettacolo si stanno stringendo in queste ore attorno a Fedez. Il rapper milanese, durante la serata di ieri 17 marzo, ha rivelato di non stare bene: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna è stato diagnosticato in tempo”, ha detto visibilmente provato senza entrare nei dettagli. “Forza Fedez, hai tutti intorno a te e una famiglia fantastica”, le parole di Antonella Clerici. E ancora Mara Venier: “Un abbraccio Chiara… e uno speciale con tutto il mio affetto a Fedez”, Barbara D’Urso: “Un abbraccio forte a Fedez, forza!”.

“Un grande abbraccio a Fedez. Tanta forza e tanto coraggio, ti voglio bene”, ha scritto Emma Marrone. “Forza hombre!!” e “Forza!”, i messaggi di Levante e Giuliano Sangiorgi sotto al post di Chiara Ferragni. La moglie del cantante ha pubblicato uno scatto in cui la coppia sorride insieme al primogenito Leone e ha scritto: “L’amore della mia vita ha bisogno di supporto in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio e starai presto bene, sempre circondato dall’amore della famiglia, degli amici e delle persone che ti amano tanto”.

Sostegno anche dal mondo della politica. Laura Boldrini ha scritto: “Forza Fedez! So che non è facile accettare di avere un problema di salute. La malattia non va nascosta, non è uno stigma, hai fatto bene a parlarne, aiuta se stessi e gli altri. Auguri di pronta guarigione”. Matteo Salvini invece: “Possiamo anche aver discusso in passato ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!”. Tante, tantissime le persone comuni che hanno dedicato un messaggio al 32enne in un momento così difficile e doloroso, e l’hashtag #Fedez è finito in tendenza su Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Forza @Fedez hai tutti intorno a te e una famiglia fantastica❤️ — Antonella Clerici (@antoclerici) March 17, 2022

Un grande abbraccio a @Fedez !

Tanta forza e tanto coraggio!

Ti voglio bene ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) March 17, 2022

Un abbraccio forte a Fedez, forza! @Fedez — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) March 17, 2022

Forza #Fedez! So che non è facile accettare di avere un problema di salute. La malattia non va nascosta, non è uno stigma, hai fatto bene a parlarne, aiuta se stessi e gli altri. Auguri di pronta guarigione. pic.twitter.com/unrMU7fDlx — Laura Boldrini (@lauraboldrini) March 18, 2022