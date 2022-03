“Questa è la guerra di Putin. Donne e bambini muoiono per mano sua”. Così lo scrittore Stephen King in un messaggio sui social ha voluto esprimere la sua opinione sulla guerra tra Russia e Ucraina che va avanti ormai da oltre 15 giorni. “È fondamentale – ha continuato nel messaggio – che il popolo russo capisca che sta succedendo. È fondamentale abbattere il muro della disinformazione”. King ha accompagnato il messaggio con l’hashtag #PutinLies, cioè tradotto “bugie di Putin”.

This is Putin’s war.

Women and children are dying at his hands.

It’s vital that the Russian people understand this is happening.

It’s vital to break down the wall of disinformation.

If you can get through: #PutinLies.

