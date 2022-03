Anna Safroncik ha più volte parlato della drammatica situazione in Ucraina, il suo Paese di origine. Preoccupata per il papà 73enne (che finalmente è riuscita a convincere ad abbandonare Kiev per raggiungerla a Roma), l’attrice naturalizzata italiana ha raccontato la sua angoscia sui social ma non solo. Ieri 10 maggio è stata la protagonista del monologo de Le Iene: “Papa Francesco con la sua sola presenza a Kiev può convincere Putin a fermare le bombe, e aprire un vero dialogo. Papa, la mia città, che in questi mesi si tingeva di bianco e di rosa per la fioritura ora è dilaniata dalle esplosioni, è lì ad aspettarla”, ha detto, lanciando un appello diretto al Pontefice. “Kiev oggi è la capitale del mondo libero e va difesa come simbolo di tutto ciò che la democrazia ha conquistato, ha detto Safroncik.