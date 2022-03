Dopo aver confezionato il tormentone ‘Mille’, insieme a Orietta Berti, pare che tra Achille Lauro e Fedez il rapporto si sia a dir poco raffreddato. A riportarlo è Dagospia, che rivela che i due cantanti non si saluterebbero neanche più. O almeno, questo sarebbe accaduto durante la sfilata di Gucci per la Milano Fashion Week: “Non si sono parlati e neanche salutati“. Infine il sito di Roberto D’Agostino si domanda: “Solo una svista o c’è dell’altro?”. La domanda rimarrà probabilmente senza risposta. Al momento, infatti, nessuno dei due si è pronunciato al riguardo. Entrambe le ipotesi, dunque, rimangono aperte.