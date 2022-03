Tempi bui per Cristiano Ronaldo. A Manchester, il campione 37enne è diventato ‘un caso’. Come riportato dal Mirror, ieri 8 marzo CR7 si è presentato agli allenamenti a bordo di una Cadillac di lusso ed è stato scortato da due guardie del corpo su una Range Rover, che lo seguivano da vicino. Desiderava forse un po’ di riservatezza? Da quando si sono diffuse le indiscrezioni secondo cui il portoghese lascerebbe presto il Manchester United, il clima si è fatto molto teso. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata poi la scelta di Ronaldo di volare in Portogallo prima della sconfitta 4-1 contro il Manchester City domenica scorsa. Una batosta che altro non ha fatto che peggiorare la situazione.

Si dice che la sua decisione di lasciare il Regno Unito abbia sorpreso alcuni dei suoi compagni di squadra dello United, che si aspettavano che Ronaldo, da campione qual è, li supportasse. Il tecnico dello United Ralf Rangnick ha fornito pochi dettagli sulle condizioni di Ronaldo, affermando semplicemente: “Cristiano ha avuto qualche problema al flessore dell’anca venerdì e da allora non si è più allenato”, ha detto il tedesco prima della partita contro il City. Insomma, un infortunio come un altro o c’è qualcosa di più? Difficile a dirsi, almeno al momento. “A fine anno potrebbe raggiungere Messi al PSG”, riporta SportMediaset. Ma anche su questa voce non c’è alcuna conferma.