“Raramente penso al mio aspetto durante il giorno e non mi lavo mai il viso, nonostante io abbia un miliardo di prodotti per la cura personale…che prendono polvere sugli scaffali”. Sembra difficile da credere ma a dire queste parole è stata proprio Cameron Diaz. In persona. In un’intervista con la star di RuPaul’s Drag Race, Michelle Visage nel podcast della BBC Rule Breakers, la star di Hollywood ha spiegato come negli ultimi anni abbia preso le distanze dai riflettori e questo le abbia dato la spinta per abbandonare gli standard di bellezza codificati e le ossessioni per l’aspetto fisico.

“Sono stata vittima di tutta l’oggettivazione e lo sfruttamento della società a cui sono soggette le donne – ha confidato l’attrice -. Ho vissuto tutto sulla mia pelle in determinati momenti. È difficile non farlo, è difficile non guardare te stessa e giudicarti rispetto ad altri indicatori di bellezza, e penso che questa sia una delle cose più gravi… Negli ultimi otto anni però ho cancellato tutto. Sono diventata un animale selvatico, sono una bestia!”, ha detto Cameron Diaz con una punta di ironia.

Alla soglia dei 50 anni, l’ex “It girl” di Hollywood, ha cambiato vita da quando nel 2015 si è sposata con il cantante Benji Madden. E, sempre nel corso del podcast, ha rivelato che in tutti questi anni ha rifiutato circa 100 milioni di dollari in offerte cinematografiche, preferendo stare lontana da quel mondo che definisce “una trappola“. Di certo, però, non si annoia: basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per vederla sempre in azione, dal format di ricette e tutorial in cucina fino ai consigli sul vino.