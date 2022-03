Vladimir Putin ha una moglie e due figlie, sempre tenute distanti dalla curiosità dei media e delle telecamere. Ma ha anche un’amante, altrettanto nascosta. Lo rivela il New York Post. La signora si chiama Alina Kabaeva, ex star della ginnastica ritmica. In questo momento, mentre infuria la guerra in Ucraina con tutto il corollario di disperazione di questi giorni, “si sta nascondendo in Svizzera con i quattro figli”. Li avrebbe avuti dal presidente russo. Che è anche nonno di due nipoti. A fare questa rivelazione è Page Six. E’ la pagina del “Post” che si occupa di notizie di costume e di gossip.

Le fonti citate dal New York Post raccontano che “i due condividono due figlie gemelle di sette anni, nate vicino a Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015. Si ritiene che abbiano anche altri due figli”. Ancora rivelazioni: “Alina ha due ragazzi e due gemelle con Putin che sono nati in Svizzera”. Un’altra gola profonda ha spiegato: “I bambini hanno tutti passaporti svizzeri, e immagino che lo abbia anche lei”. Un’evoluzione dello scoop originario, che fu firmato dal giornalista Sergej Kanaeev ma mai confermato. Il New York Post aggiunge ulteriori informazioni: “Mentre Putin invade l’Ucraina, attaccando cittadini innocenti e provocando una crisi di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet molto privato e molto sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora, come ci ha riportato una fonte”.

Ma chi è Alina Kabaeva? Figlia di un calciatore sovietico, 38 anni (Putin ne ha 69), è nota in tutto il mondo per le sue affermazioni sportive. E’ stata una delle più premiate stelle della ginnastica ritmica russa. Ha vinto un oro olimpico e due volte il campionato mondiale. Ma nel suo curriculum c’è una grossa macchia: a Madrid 2001 la sua vittoria è stata annullata per doping. Questo non le ha impedito di affrontare poi una bella carriera da modella. Ospite di spettacoli, protagonista di campagne pubblicitarie, volto-testimonial di importanti aziende. E’ diventata anche una star del cinema in Giappone.

Grande sostenitrice di Putin, ha avuto anche una militanza politica e dopo imprenditoriale. La sua biografia ricorda che dal 2007 al 2014 è stata deputata della Duma nelle file del partito Russia Unita. Nel settembre 2014 è diventata presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, gruppo di media che controlla Izvestia, Channel One e Tv. Ma chi è invece la moglie di Putin? E’ sposato ufficialmente con Ljudmila Skrebneva, nata a Kaliningrad nel 1958 e poi trasferita a San Pietroburgo per laurearsi in Lingue. Kaliningrad è l’enclave russa tra Polonia e Lituania affacciata sul Mar Baltico: se n’è tornato a parlare negli ultimi giorno come tallone d’Achille della Nato. Un piccolo territorio russo completamente circondato dai paesi dell’Alleanza. I due si sono conosciuti quando Putin era in servizio nell’allora Ddr, la Germania Orientale. A Dresda è nata la seconda figlia, Ekaterina. La primogenita è Maria. Esistono pochissime immagini e notizie sulla loro vita privata.