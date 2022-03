Un siparietto che non è passato inosservato, soprattutto sui social. Mara Venier ha ospitato a “Domenica In“, nella puntata in onda il 6 marzo, Serena Autieri. Una presenza per fini promozionali, l’attrice è infatti tra i protagonisti, con Michele La Ginestra e Massimo Wertmuller, dello spettacolo teatrale “Rugantino”. La conduttrice di “Dedicato” è apparsa visibilmente risentita nei confronti della padrona di casa per la sua mancata intervista, di quelle lunghe a cui il pubblico del contenitore festivo è abituato.

Dopo il suo ingresso in studio Autieri è stata subito accompagnata vicino all’asta del microfono per cantare un brano del musical: “Ah… andiamo subito qui? Senti, ma per fare un’intervista con te devo venire alle due di pomeriggio mi sa, quando inizi”, ha detto la conduttrice col sorriso che per molti nascondeva nervosismo per il ridimensionamento. “No, ma non è questo. È che parliamo della guerra, per cui abbiamo modificato completamente. Non so manco io cosa faremo, non so neanche io come arriverò alla fine”, ha replicato Mara Venier.

“Assolutamente”, ha aggiunto Autieri prima di esibirsi sulle note di “Roma nun fa la stupida stasera”. Qualche scambio di battute sul finale e la promessa di un nuovo incontro nelle prossime settimane. Già nella puntata di “Dedicato” di sabato scorso la conduttrice aveva approfittato della sua trasmissione per fare promozione allo spettacolo di cui è protagonista, ospitando gli altri attori in studio, mostrando la locandina e ricordando le date. La trasmissione ha ottenuto ascolti flop, intorno al 10% di share, pur con una concorrenza più debole rispetto al passato. “Dedicato”, finito più volte nel mirino della critica, non dovrebbe tornare in onda nella prossima stagione.