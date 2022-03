È entrato già visibilmente emozionato ma poi, chiacchierando con Mara Venier, si è lasciato andare alla commozione. Siamo a Domenica In, durante la puntata andata in onda ieri 6 marzo. Tra gli ospiti anche Red Canzian, lontano dalle scene da diverso tempo a causa di un importante problema di salute per il quale è stato a lungo ricoverato in ospedale. Neanche il tempo di accoglierlo in studio che la conduttrice è corsa ad abbracciare l’ex dei Pooh e poi la moglie, Beatrice Niederwieser. Lacrime ed emozioni, così è iniziata l’intervista.

“Mi hai fatto stare in pensiero”, ha poi esordito la padrona di casa. “Lo ero anche io. Facevo fatica a parlare, l’infezione è subdola, insidiosa. Questo batterio che mi ha colpito, mi hanno detto, è veramente il più bastardo. Penso che la vita voglia mettermi alla prova, ogni 5 anni succede qualcosa di boom, però poi mi ritengo fortunato perché ce la faccio. Per due anni continuerò la terapia antibiotica”, ha spiegato il cantante, 70 anni.

Poi l’ex dei Pooh ha aggiunto: “Bea è ‘la bricola’ a cui io mi aggrappo nei momenti difficili. Io ho lasciato a lei e ai miei figli l’onere di mettere in scena lo spettacolo teatrale Casanova e lei ha fatto quello come lo avrei fatto io e poi veniva da me, lei era ovunque. Io mi sento in colpa per far vivere a lei e ai miei figli momenti così difficili”, ha detto emozionato. “Siamo come fratelli – ha spiegato la conduttrice -, e stavolta quando non mi rispondevi ai messaggi che ti mandavo ogni giorno mi sono davvero davvero preoccupata”. “Mi sono mancati i colori. Sono stato curato e assistito e lì ho capito il vero senso del prendersi cura. Io devo essere grato ai medici“, ha aggiunto l’artista. Poi, al momento di congedarsi, Canzian si è avvicinato a Mara per abbracciarla: “No, no, non ti tocco. Beh sai, io ho un davanzale ingombrante, ti toccano loro”, ha scherzato la conduttrice. Che poi ha aggiunto: “Voglio abbracciare tua moglie, intanto mando pubblicità” ed è corsa verso la donna.