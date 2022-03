Fermato dalla Polizia perché nudo nel bosco (e non era da solo). Parliamo di Denis Dosio. L’influencer, stando a quanto riportato dal portale Webboh ieri 6 marzo, ha scritto un messaggio su Instagram (dov’è seguito da 912mila persone): “È successo un ca**o di casino oggi. Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci. Spero la seconda”. Ma cosa sarebbe accaduto? I dettagli non sono chiari ma c’è la segnalazione di un testimone oculare che avrebbe visto (e immortalato) Denis Dosio andare via con le forze dell’ordine dopo essere stato trovato con le parti intime scoperte in un bosco, insieme ad un altro ragazzo.

La foto della ‘talpa’ ha inevitabilmente fatto scoppiare ‘il caso’. Non solo. Sembra anche che lo stesso influencer di recente abbia scritto: “La polizia (segnalata con un’emoji, ndr) ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura”. E dov’è comparso questo messaggio? Sul suo profilo OnlyFans, la piattaforma che offre un servizio di ‘intrattenimento’ – spesso osé – tramite abbonamento. Stava dunque realizzando un filmato proprio per gli abbonati al suo profilo OnlyFans? Probabile, dal momento che il ragazzo che era con lui sarebbe un suo ‘collega’: ovvero un altro creator di OnlyFans. Tuttavia, al momento, non vi è alcuna certezza e lo stesso Dosio non ha chiarito la vicenda. “Non ho parole”, ha commentato qualcuno sotto al post pubblicato dalla pagina che ha rivelato la notizia. E in molti, invece, scrivono: “Tutta colpa delle patatine”. Il riferimento è ad un precedente episodio con l’ex gieffino protagonista. A novembre scorso, infatti, divenne virale il video del ragazzo che si infilava delle patatine fritte tra le natiche.