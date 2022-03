Per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi individuati in Italia sono più alti rispetto a quelli registrati la settimana precedente. Lunedì 7 marzo sono 22.083 i contagi da Covid, frutto di 188.274 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Lunedì scorso, 28 febbraio, i positivi accertati erano 17.981. Il tasso di positività è all’11,7%, in aumento rispetto al 10,5% di ieri. Il bollettino del ministero della Salute comunica inoltre altri 130 decessi, un numero in calo rispetto ai 207 di sette giorni fa.

Cresce anche il numero dei ricoverati in area medica: +161 rispetto a 24 ore fa, 8.989 in totale. L’aumento è dovuto, come al solito, anche al basso numero di dimissioni durante il fine settimana. Tuttavia, può essere un primo segnale di una frenata anche nella discesa degli ospedalizzati: una settimana fa i ricoveri calavano di 17 unità anche dopo il fine settimana. Sono invece 610 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35, un valore stabile rispetto ai 37 ingressi registrati lunedì scorso.

Il trend sembra quindi indicare una ripresa del contagio: oggi i casi sono il 22,8% in più rispetto a sette giorni fa. Domenica su domenica si registrava un +14%, mentre sabato l’aumento era del 4% rispetto alla settimana prima. I prossimi giorni diranno se il numero dei positivi tornerà a crescere oppure se la curva resterà stabile. Ad oggi, gli attualmente positivi sono 1.008.360, 7.981 in meno nelle ultime 24 ore: il calo è dovuto ai 30.513 dimessi e guariti. Sono 13.048.774 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute, mentre i morti totali salgono a 156.017.