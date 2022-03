“Aspettano l’attacco, a Odessa, ovviamente sono preparati ma non è che si possa avere qualche possibilità di fronte a navi, aerei e carri armati, quindi resisteranno finché sarà possibile”. Le parole di Igor Mendelevich, l’ambasciatore della città di Odessa, a margine della presentazione di un pullman che porterà aiuti umanitari e recupererà i civili in fuga, organizzato dal comune di Genova. “C’erano le mine per impedire alle navi di entrare, ma i russi le hanno sminate al porto di Odessa. La popolazione vuole resistere, ma noi cerchiamo di far uscire chi vuole uscire, solo donne e bambini. Cerchiamo di assisterli – anche a livello psicologico – da quando passano il confine. Poi dal confine siamo organizzati coi volontari: andiamo a prenderli e poi li sistemiamo – al momento – nelle famiglie”, ha concluso.