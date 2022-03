Sabato pomeriggio gli attivisti del centro sociale Cantiere hanno protestato di fronte al consolato russo di Milano per chiedere lo stop alla guerra in Ucraina: “Siamo contro questa aggressione militare che sta portando morte e devastazione e facendo scappare milioni di persone – scrivono in una nota – vogliamo il disarmo totale e immediato di ogni paese, perché i soldi delle spese militari sono soldi rubati a salute, scuola e welfare”. La protesta continuerà anche nella prossima settimana, nella giornata dell’otto marzo con un corteo studentesco al mattino in largo Cairoli e uno cittadino al pomeriggio che partirà dalla Stazione.