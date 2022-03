Sembrano essere state smentite con i fatti le voci su una presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Nonostante l’ultimo pettegolezzo della rivista Oggi, pare proprio che fortunatamente le cose vadano a gonfie vele. Lo testimoniano i numerosi scatti pubblicati in questi giorni dai due mentre sono a Parigi con i figli Leone e Vittoria. Ma è in particolare un video pubblicato ieri 4 marzo ad aver catturato l’attenzione dei numerosi seguaci dei Ferragnez, ovvero quello che mostra la coppia insieme al primogenito sulle montagne russe a Disneyland Paris. “Ricordi indimenticabili”, ha scritto il rapper milanese a corredo del filmato. Nel video Leone afferma dapprima di volerlo rifare. Poi, però, ci ripensa: “Non voglio, non voglio rifarlo”.

Neanche a dirlo, il post è stato inondato di like e commenti: “Idem io qualche mese fa, il problema è che ho tipo 20 anni più di Leone”, ha commentato l’influencer e attrice Jenny De Nucci. “Ahahaha volo, siete fantastici”, “Ho riso più del dovuto”, alcuni dei commenti. Ma non sono mancate le critiche: “Sei sempre stato attento alle cose, mettere post in cui ci si diverte a palla in questo momento in cui si sono tantissime persone che soffrono e muoiono, non è molto delicato”. E ancora: “Mi dispiace constatare che in questo triste e doloroso momento si postino queste minc***te”.