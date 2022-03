Solidarità con l’Ucraina. Il Moscow Mule diventa Kiev Mule, la Caipiroska si trasforma in Caipi Island, e pure il White Russian e il Black Russian cambiano nome: White Ukrainian e Black Ukrainian. Una protesta simbolica che trova posto in diversi bar americani e sta nella scia del boicotaggio di alcuni prodotti russi, vodka in primis. Una mossa che, secondo gli osservatori, non ha un impatto forte sull’economia russa ma ha un valore simbolico importante perché punta a infliggere un duro colpo all’identità russa.